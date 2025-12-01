In casa arancione scatta il silenzio stampa. Al termine della partita tra Pistoiese e Pro Sesto, vinta dagli ospiti per 0-2, non è andata in scena la consueta conferenza stampa. Né Andreucci né altri componenti dello staff e della dirigenza hanno rilasciato dichiarazioni, con la società che ha diramato una breve nota per comunicare la decisione. La proprietà arancione non ha accettato di buon grado alcune decisioni arbitrali che hanno inciso in modo determinante sulla partita. In particolare la lente d’ingrandimento va inevitabilmente sull’episodio che ha portato al vantaggio di Banfi. Quanto meno dubbio è infatti il contrasto, a inizio azione, che vede Montalto rimanere a terra dopo un probabile fallo, con l’arbitro Pica che fa proseguire e la Pro Sesto che sigla lo 0-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il post-partita. I tesserati restano a bocche cucite. Proprietà infastidita dall’arbitraggio