Il portiere tenta la mossa disperata sul rigore decisivo ma non basta | scena folle ai playout in Norvegia

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel playout della seconda divisione norvegese tra Brattvåg e Moss si è verificata una scena incredibile sul rigore decisivo: il portiere Baskett tenta una mossa disperata per distrarre il tiratore, ma il suo trucco non cambia il destino della sfida. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

