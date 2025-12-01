Il portiere lascia la porta per sedare la rissa e gli avversari segnano | gol surreale in Turchia

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portiere lascia la porta per sedare una rissa e Boateng segna a porta vuota. L’arbitro convalida tra proteste e caos, rendendo il gol uno degli episodi più incredibili della stagione. Scene surreali dalla Turchia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

