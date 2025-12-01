Il politologo | Bombe e corruzione Zelensky isolato ma la guerra non finirà presto

Roma, 1 novembre 2025 – Fuori il fuoco russo, dentro la corruzione che rosicchia risorse e morale. Pare segnato il destino politico di Volodymyr Zelensky, abbarbicato tra le macerie ucraine: la sua trincea personale. Un leader sempre più isolato, stando all’analisi del politologo ucraino Ruslan Bortnik, direttore dell’Istituto di Politica di Kiev. Ma la fine della guerra, secondo lui, è tutt’altro che imminente. Zelensky: Nominato Umerov per trovare con gli Usa un modo per finire la guerra in Ucraina Quanto è profonda e sistemica la corruzione nel suo Paese? “È un problema enorme, permanente, che ha portato alla Rivoluzione Arancione del 2004 e alla Rivoluzione della Dignità del 2014 (Euromaidan, ndr ). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il politologo: “Bombe e corruzione, Zelensky isolato, ma la guerra non finirà presto”

Altri contenuti sullo stesso argomento

SCONTRI BOLOGNA: PAOLONI, BOMBE CARTA CONTRO GLI AGENTI, SOLIDARIETÀ AI COLLEGHI FERITI “Per questi professionisti del disordine ogni occasione è buona per arrivare allo scontro con le forze dell’ordine. Stiamo registrando un preoccupant - facebook.com Vai su Facebook

Zelensky e la corruzione in Ucraina, da eroe a presidente in balia dei corrotti. «Mai così vicini al collasso, se si votasse oggi non sarebbe mai rieletto» - Il presidente annaspa mentre cerca di controllare le conseguenze dello scandalo corruzione, mazzette e malaffare che ha ... Segnala msn.com

Corruzione in Ucraina, ora Zelensky rischia il posto: «Cosa sapeva di mazzette e malaffare?» - I legami con Mindich e i sospetti: «Qualcuno gli ha dato luce verde» L'articolo Corruzione in Ucraina, ora Zelensky rischia i ... Scrive msn.com

Ucraina, il caso corruzione: Zelensky rimuove 2 ministri. I possibili riflessi sul processo di adesione di Kiev alla Ue - Due ministri rimossi, un oligarca in fuga e un Paese in guerra sotto assedio da fuori e da dentro. Scrive ilmessaggero.it