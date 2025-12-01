Il pizzo a vita imposto a un imprenditore di Ciminna cade l' accusa di estorsione per il boss Sal Catalano

Non sarebbe stata un'estorsione quella commessa dal vecchio boss di "Pizza Connection" Sal Catalano nei confronti di un imprenditore di Ciminna che - dopo quattro anni di minacce, pressioni e richieste di pizzo aveva denunciato i suoi taglieggiatori - ma il mafioso avrebbe comunque esercitato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

