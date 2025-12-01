Il pignoramento legato agli appalti del Cas la ditta risponde al presidente
C’è un nuovo sviluppo nella vicenda del pignoramento milionario ai danni del Cas e dell’aumento dei costi dei lavori svolti da una ditta. Il presidente del Cas, Filippo Nasca, aveva richiesto una relazione e annunciato la presentazione di un esposto in procura. A queste dichiarazioni è arrivata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il pignoramento legato agli appalti del Cas, la ditta risponde al presidente ift.tt/ngB0hZM ift.tt/4IaHP8Q Vai su X
? TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA – DISPOSTA LA SOSPENSIONE DEL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE Il Tribunale di Torre Annunziata, con provvedimento pubblicato in data odierna, ha disposto la sospensione di una procedura esecutiva immobil - facebook.com Vai su Facebook
Appalti A20, la posizione della ditta Tosa dopo le dichiarazioni del Cas - La Tosa Appalti Srl ha diffuso una nota per chiarire alcuni aspetti relativi alle dichiarazioni del presidente del Consorzio Autostrade Siciliane in ... Riporta canalesicilia.it