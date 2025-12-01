Il piano di pace di Trump va cambiato e reso accettabile da parte dell’Ucraina dice Crosetto

Il sistema internazionale si sta ristrutturando attorno a nuove linee di frattura: il piano di Donald Trump per l’Ucraina, la guerra in Medio Oriente, l’instabilità che attraversa l’Europa. In questo scenario, non possiamo dimenticare che dietro queste storie di crisi ci sono i civili, persone che dalla guerra e dalle crisi vengono investite senza possibilità di risposta. È l’approccio con cui il ministro della Difesa Guido Crosetto ha parlato al Corriere della Sera: «Noi dobbiamo ricordare che da milletrecento giorni muoiono in guerra tra i milleduecento e i millecinquecento russi e ucraini ogni giorno», dice. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il piano di pace di Trump va cambiato e reso accettabile da parte dell’Ucraina, dice Crosetto

