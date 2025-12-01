Il personaggio femminile che ha dominato 24 anni nelle riviste shonen jump
Il panorama degli anime e dei manga rivolti al pubblico sh?nen ha a lungo consolidato un formato narrativo incentrato su eroi potenti, battaglie epiche e trame avvincenti, spesso con personaggi femminili relegati al ruolo di figure di supporto o di interesse amoroso. Questa tendenza ha spesso limitato lo sviluppo di protagoniste femminili profonde e complesse. Negli anni, Alcune eccezioni hanno segnato un cambiamento di rotta, aprendo la strada a rappresentazioni più raffinate del ruolo femminile nel genere. Tra queste, la figura di Rukia Kuchiki, protagonista di Bleach, emerge come uno dei simboli di questa rivoluzione narrativa negli anni ’2000, distinguendosi per la sua forza, intelligenza e ricchezza di sfumature emotive. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
