Il percorso di pace in Ucraina Meloni | Fondamentale la convergenza Usa-Ue Mosca offra un contributo fattivo
Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato oggi pomeriggio a una conversazione telefonica con il presidente Zelensky e altri leader europei, per fare il punto dopo gli incontri di ieri in Florida tra le delegazioni statunitense e ucraina sul percorso di pace in Ucraina. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. Il presidente Meloni ha commentato con gli altri leader, i risultati. 🔗 Leggi su Feedpress.me
News recenti che potrebbero piacerti
?“Accendi la Pace” è il titolo del percorso di Avvento 2025,che invita i fedeli a diffondere la luce della Pace nella vita quotidiana. Questa luce, accesa progressivamente ogni domenica, diventa segno e guida per la comunità cristiana nell’at - facebook.com Vai su Facebook
Si è conclusa a Roma la Maratona per la Pace. Un percorso che ha attraversato l’Italia portando dialogo, responsabilità e solidarietà. A Roma anche una delegazione bergamasca. Premi Nobel, istituzioni e oltre 500mila € per “Sos Gaza”. “La pace è un cammi Vai su X
Meloni, convergenza Usa-Europa importante per pace in Ucraina - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni "ha partecipato oggi pomeriggio a una conversazione telefonica con il Presidente Zelensky e altri leader europei, per fare il punto d ... Segnala tuttosport.com
Il percorso di pace in Ucraina. Meloni: "Fondamentale la convergenza Usa-Ue. Mosca offra un contributo fattivo" - Il presidente del Consiglio ha partecipato oggi pomeriggio a una conversazione telefonica con il presidente Zelensky e altri leader europei ... Si legge su gazzettadelsud.it
Meloni: “Convergenza Ue-Usa per la pace, Mosca offra un contributo” - “La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato oggi pomeriggio a una conversazione telefonica con il presidente Zelensky e altri leader europei, per fare il punto dopo gli incontri di ... Come scrive repubblica.it
Meloni: approccio costruttivo di Zelensky nel negoziato per la pace, convergenza Ue-Usa - (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “ha partecipato oggi pomeriggio a una conversazione telefonica con il presidente Zelensky e altri leader europei, per fare il pun ... Secondo askanews.it
Ucraina, Meloni: Mosca offra fattivo contributo a negoziati - (askanews) – “Alla vigilia degli incontri tra l’inviato speciale del presidente Trump e le autorità russe”, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha “auspicato che Mosca offra a sua ... Segnala msn.com
Ucraina, Meloni: «Lavorare sul piano che c’è». Trump contro Kiev: «Ingrata» - Mentre sul terreno le ostilità continuano, la diplomazia cerca di dare slancio al confronto sul piano di pace – che il segretario di Stato Rubio non avrebbe gradito, anche se poi la notizia è stata sm ... Lo riporta editorialedomani.it