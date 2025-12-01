Ho giurato a me stesso che non avrei dedicato nemmeno una riga alla riunione di Montepulciano e a tutti gli altri dettagli di microfisica delle correnti del Pd di cui sono pieni, da giorni, i retroscena di tutti i maggiori quotidiani e non intendo venir meno all’impegno. Al lettore curioso di conoscere il mio parere intorno alla genesi dell’iniziativa, ai suoi reali obiettivi e alle sue prospettive di successo, ansioso di sapere se a mio giudizio il nuovo correntone nato dalla confluenza di franceschiniani, orlandiani e speranziani riuscirà effettivamente a condizionare Elly Schlein, o se invece l’adunata sediziosa si sia già trasformata in una festa in cui tutti i convenuti si sono ritrovati a gridare evviva la segretaria, ma quanto è brava, ma quanto è forte, la mia risposta è che non lo so, non lo voglio sapere e se anche lo sapessi me ne sarei già dimenticato, perché non vedo come possa influenzare alcunché, al di là della composizione di liste elettorali, organismi dirigenti e sistemazioni collaterali. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il Pd è rimasto imprigionato nella sua bolla propagandistica