Il Paradiso delle Signore settimana 1–5 dicembre 2025 | Adelaide spiazza Marcello

Inizia il mese di dicembre 2025 e nel nuovo blocco di puntate di Il Paradiso delle Signore 10, il ritorno di Adelaide di Sant’Erasmo mette in crisi il futuro con Marcello Barbieri. La Contessa, più inquieta che mai, sembra sul punto di chiedere un passo indietro sulle nozze, spiazzando il compagno. Intorno a loro si intrecciano nuovi amori, alleanze fragili e vecchi segreti che riaffiorano. Nel grande magazzino di Milano ogni scelta sentimentale rischia di cambiare per sempre equilibri familiari e professionali. Trono Classico dicembre 2025, fra chiarimenti, fughe e litigi Adelaide mette alla prova Marcello e il loro futuro insieme. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Il Paradiso delle Signore, settimana 1–5 dicembre 2025: Adelaide spiazza Marcello

