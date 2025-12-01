Le principali emittenti televisive italiane continuano a consolidare le proprie strategie di programmazione, intervenendo sulle fasce orarie e modificando le griglie per ottimizzare gli ascolti. In questo quadro di cambiamenti, Rai 1 ha rivisto la collocazione di alcune proprie produzioni, adottando soluzioni volte a rafforzare le performance di pubblico. Questo articolo analizza le ultime novità riguardanti l’orario di messa in onda di alcune trasmissioni di rilievo e le strategie adottate dalle reti nazionali. ristrutturazione degli orari su Rai 1: anticipazione del TG1 e spostamento di soap e programmi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Il paradiso delle signore modifica orario e orari di apertura