Il Paradiso delle Signore cambia orario
Rai e Mediaset non si risparmiano e continuano a muovere le proprie pedine. Dopo Canale 5 che raddoppia La Forza di una Donna, andando ad accorciare Dentro la Notizia ed eliminare la striscia del Grande Fratello, anche Rai 1 aggiusta il tiro e cambia orario a Il Paradiso delle Signore. Rai 1 anticipa il TG1 alle 16, Il Paradiso traina Vita in Diretta. A partire da oggi, la soap del pomeriggio di Rai 1 non va più in onda subito dopo La Volta Buona ma slitta di circa 10 minuti, partendo intorno alle 16.15. La rete, infatti, anticipa il blocco informativo del TG1 – fino alla scorsa settimana a panino tra Il Paradiso e Vita in Diretta – alle 16. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
