Il Paradiso delle signore cambia orario | il motivo ovvio della scelta RAI

A partire da oggi, Il Paradiso delle Signore, la soap pomeridiana di Rai 1, cambia il suo tradizionale orario. Fino a venerdì 28 novembre, la serie andava in onda come sempre alle 16:00, subito dopo La Volta Buona. D'ora in avanti, salvo eventuali ripensamenti della rete, la messa in onda sarà alle 16:15, subito dopo l'edizione pomeridiana del TG1. Perché Il Paradiso delle Signore cambia orario Il motivo di questo spostamento è puramente strategico e ha un duplice obiettivo.

