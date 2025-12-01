News tv. – C’è un’aria di piccoli spostamenti e manovre strategiche nei palinsesti televisivi, quelle che il pubblico avverte quasi senza accorgersene ma che, dietro le quinte, raccontano equilibri in movimento. Oggi, infatti, il pomeriggio di Rai 1 si apre con una novità che potrebbe sembrare marginale, ma che in realtà ridisegna completamente l’incastro della fascia pomeridiana. . Una novità che arriva subito dopo La volta buona e che promette di modificare ritmi e abitudini degli spettatori più affezionati. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Il paradiso delle signore” cambia orario da oggi: mossa estrema della Rai per contenere Mediaset