Il paradiso delle signore cambia orario da oggi | mossa estrema della Rai per contenere Mediaset
News tv. – C’è un’aria di piccoli spostamenti e manovre strategiche nei palinsesti televisivi, quelle che il pubblico avverte quasi senza accorgersene ma che, dietro le quinte, raccontano equilibri in movimento. Oggi, infatti, il pomeriggio di Rai 1 si apre con una novità che potrebbe sembrare marginale, ma che in realtà ridisegna completamente l’incastro della fascia pomeridiana. . Una novità che arriva subito dopo La volta buona e che promette di modificare ritmi e abitudini degli spettatori più affezionati. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Leggi anche questi approfondimenti
«Adelaide ha preso una decisione che nessuno si aspettava: lasciare Milano pur di non trovarsi davanti al matrimonio di Marcello e Rosa. » Il Paradiso delle Signore, la serie ambientata nel grande magazzino più famoso della TV italiana, continua a tenere in - facebook.com Vai su Facebook
Il Paradiso delle signore: dall'1/12 cambia orario e posticipa la messa in onda alle 16:10 - Dal 1° dicembre la soap non verrà più trasmessa alle 16:00, ma andrà in onda a partire dalle 16:10, preceduta dal TG1 e da Che tempo che fa ... Lo riporta it.blastingnews.com
Rai1 modifica l’orario de Il Paradiso delle Signore - Rai1 anticipa il TG1 alle 16 e sposta Il Paradiso delle Signore alle 16. Segnala quilink.it
Il Paradiso delle Signore cambia orario, oggi 24 novembre: a che ora va in onda la soap di Rai 1? - la serie tv italiana anticipa oggi, 24 novembre: a che ora va in onda e perchè? Scrive superguidatv.it