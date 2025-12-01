Il Papa | pace in Medio Oriente | I due Stati sono l’unica soluzione
L’unica via di pace possibile in Medio Oriente è quella a due Stati, ma "sappiamo tutti che in questo momento Israele ancora non accetta questa soluzione". Quindi, quasi a soffocare sul nascere qualsiasi accenno di polemica, papa Leone XIV tende la mano a Tel Aviv e conferma il ruolo di mediazione della Santa Sede. "Noi siamo anche amici di Israele – scandisce Prevost nella conferenza stampa sul volo che dalla Turchia lo porta in Libano – e cerchiamo con le due parti di essere una voce mediatrice che possa aiutare ad avvicinarci ad una soluzione giusta per tutti". Verità e diplomazia, fermezza e sorriso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
«La resilienza del popolo libanese è un segno di pace». Papa Leone XIV, durante la sua visita in Libano, dove è atterrato domenica pomeriggio dopo la tappa in Turchia, ha ricordato quanto sia preziosa la capacità di rinascere e di costruire ponti di dialogo - facebook.com Vai su Facebook
Il Papa incontra armeni e ortodossi: "Costruire la pace". L'ultimo giorno del viaggio apostolico in Turchia, poi va in Libano. #ANSA Vai su X
Il Papa: pace in Medio Oriente: "I due Stati sono l’unica soluzione" - L’unica via di pace possibile in Medio Oriente è quella a due Stati, ma "sappiamo tutti che in questo momento ... Come scrive quotidiano.net
Il Papa in Libano: pace, dialogo e la questione dei due Stati al centro del viaggio - Il Medio Oriente e le sue tensioni tornano al centro dell’attenzione durante il viaggio del Papa, che da Istanbul raggiunge Beirut mentre affronta con i giornalisti i temi più urgenti della regione. Segnala online-news.it
Il Papa: «L’unica soluzione per la pace in Terra Santa è due popoli due stati ma Israele non vuole» - Sul volo che lo ha portato da Istanbul a Beirut, Leone XIV ha ribadito con fermezza che la soluzione dei due Stati resta l’unica via per porre fine al conflitto israelo- famigliacristiana.it scrive