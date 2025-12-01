Il Papa | pace in Medio Oriente | I due Stati sono l’unica soluzione

L’unica via di pace possibile in Medio Oriente è quella a due Stati, ma "sappiamo tutti che in questo momento Israele ancora non accetta questa soluzione". Quindi, quasi a soffocare sul nascere qualsiasi accenno di polemica, papa Leone XIV tende la mano a Tel Aviv e conferma il ruolo di mediazione della Santa Sede. "Noi siamo anche amici di Israele – scandisce Prevost nella conferenza stampa sul volo che dalla Turchia lo porta in Libano – e cerchiamo con le due parti di essere una voce mediatrice che possa aiutare ad avvicinarci ad una soluzione giusta per tutti". Verità e diplomazia, fermezza e sorriso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

