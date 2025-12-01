Il Papa in Libano | Mai respingere chi fugge da guerre assurde e spietate Incontro privato con Patriarchi d' Oriente e Ortodossi

Di fronte all’"orrore di ciò che la guerra produce nella vita di tante persone innocenti» «non possiamo restare indifferenti», Papa Leone XIV ricorda il suo predecessore Francesco per sottolineare che «il loro dolore ci riguarda e ci interpella». All’incontro al Santuario di Nostra Signora del Libano con vescovi, sacerdoti, consacrati, consacrate e operatori pastorali, Papa Leone ha ascoltato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Papa in Libano: "Mai respingere chi fugge da guerre, assurde e spietate". Incontro privato con Patriarchi d'Oriente e Ortodossi

