il papa a beirut trascinato nella questione libano israeliana

Il Papa oggi è stato in visita a Beirut. La questione del conflitto tra Libano e Israele inevitabilmente entra negli incontri del Papa. Il Santo Padre ha incontrato il vicepresidente del Consiglio islamico superiore che ha rivolto un accorato appello al Pontefice. Il Papa incontra lo sceicco Ali El-Khatib. "Siamo convinti della necessità dell'esistenza dello Stato, ma, in sua assenza, siamo stati costretti a difendere noi stessi. Dobbiamo resistere all'occupante che ha invaso la nostra terra, e non siamo certo amanti delle armi, né del sacrificio dei nostri figli". Questo ha detto, rivolto a Leone, nel corso dell'incontro interreligioso, il vicepresidente del Consiglio islamico sciita superiore, lo Sceicco Ali El-Khatib.

