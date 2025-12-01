Il nuovo spettacolo di Teatro Incerto a Varmo

Giovedì 4 dicembre, alle 20.45, nel tendone riscaldato vicino alla chiesa di Varmo, si terrà lo spettacolo teatrale Nadâl Stupor Mundi, nuovissima e divertente commedia di e con Flavia Valoppi, Elvio Scruzzi, Claudio Moretti. È una produzione di Teatro IncertoCSS e Teatro Stabile di Innovazione. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Altre letture consigliate

Gio Evan arriva a Pescara con il suo nuovo spettacolo L'INTERVISTA DI ROSA ANNA BUONOMO #Cultura #Eventi - facebook.com Vai su Facebook

“I Ragazzi della Strada” porta al Teatro de’ Servi il cuore inquieto della nuova generazione - ROMA – Approda al Teatro de’ Servi dal 2 al 14 dicembre 'I Ragazzi della Strada', nuovo spettacolo firmato da Riccardo D’Alessandro, anche regista dell’opera. Si legge su msn.com

“L’incerto confine tra ragione e follia” al Teatro Alfieri di Asti con il filosofo Umberto Galimberti - Martedì 18 novembre, alle 21 un nuovo evento "extra" al Teatro Alfieri: il filosofo Umberto Galimberti è protagonista de "L'incerto confine tra ragione e ... Segnala atnews.it

Il mito delle Reggiane a teatro: debutta lo spettacolo “La vacca di ferro” - REGGIO EMILIA – Andrà in scena per la prima volta sabato 29 novembre alle 21 al Teatro San Prospero il nuovo spettacolo “La vacca di ferro – Dove volano i trattori”, tratto dal libro Il romanzo delle ... Da reggionline.com