Il nuovo Sandokan ha fatto un commento che non è passato inosservato

D isinvolto sullo schermo, timido quando si tratta di questioni personali: a Domenica In, ospite di Mara Venier, Can Yaman non è riuscito a nascondere l’ìmbarazzo davanti alle domande che esulavano dalla sua partecipazione al programma, quelle su Sandokan, serie Tv al debutto su Rai 1 lunedì 1 dicembre. Can Yaman reinventa Sandokan: un personaggio altruista, sensibile e profondamente umano X Leggi anche › Can Yaman: «Il mio Sandokan inclusivo spero piaccia a Kabir Bedi» Can Yaman e le donne italiane. «Sei terrorizzato» ha fatto notate la conduttrice all’attore turco all’inizio dell’intervista. Un timore stemperato con la domanda su cosa pensasse delle donne italiane. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il nuovo Sandokan ha fatto un commento che non è passato inosservato

