Il nuovo MoonSwatch to Earthphase - Moonshine Gold Cold Moon si potrà comprare solo quando nevica

A proposito del nuovo MoonSwatch, Nick Hayek, CEO di The Swatch Group, ha detto in esclusiva a GQ Italia: How long and where the snowflakes are falling, only mother nature knows, ovvero Per quanto tempo e dove cadranno i fiocchi di neve, solo Madre Natura lo sa. Che suona come qualcosa di estremamente criptico legato al lancio di un nuovo orologio, eppure un senso per l'arrivo del nuovo MoonSwatch ce l'ha eccome. Andiamo con ordine, il lancio è previsto per il 4 dicembre - quindi preparatevi - giorno della Luna fredda, e inizio della stagione invernale. Quella che per molti ha a che fare con la magia della neve. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Il nuovo MoonSwatch to Earthphase - Moonshine Gold Cold Moon si potrà comprare solo quando nevica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Swatch e Omega lanciano a novembre un nuovo MoonSwatch in edizione speciale per la Luna del Castoro. Ecco quando esce e quanto costa. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/scopri-omega-moonswatch-luna-castoro-prezzo-uscita-trovarla-italia-838757.h - facebook.com Vai su Facebook

È in arrivo un nuovo MoonSwatch, prepariamoci alla Luna Rosa di aprile, per un nuovo capitolo della collabo tra Swatch e Omega - Tipico dei cronografi sportivi, il pulsometro è una funzione specifica che consente a chi lo indossa di misurare facilmente la frequenza cardiaca. gqitalia.it scrive

Un nuovo MoonSwatch, ops Snoopy MoonSwatch, sta arrivando tra noi, e non potremmo esserne più felici - redazione, mentre facevo il mio solito scroll, un'immagine e un teaser sulla pagina Instagram di Swatch hanno catturato la mia ... Segnala gqitalia.it