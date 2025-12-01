Il Natale di Celle di San Vito celebra i nuovi arrivati | sull' albero i volti dei bambini
Prima lo stupore, poi gli applausi e la meraviglia: così sono stati accolti domenica sera l’accensione dell’albero di Natale e degli addobbi luminosi di Celle di San Vito a cui hanno partecipato tanti visitatori e tutto il paese.Strade, vicoli, le caratteristiche facciate di pietra delle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Si chiamano Sveva, Davide, Gioia, Manuel, Melania, Leonardo, Marco, Adele, Emma, Federica e sono nati nell'arco degli ultimi 11 anni (dal 2014) a Celle San Vito il paese più piccolo della Puglia
