Il Napoli sarebbe interessato a Guendozi della Lazio già per gennaio

Dopo la vittoria di ieri sera per 0-1 sul campo della Roma, il Napoli riaggancia il Milan sulla vetta della Serie A e torna capolista. Nonostante le assenze dovute ai tanti infortuni, con il trittico di vittorie dell’ultima settimana (Atalanta, Qarabag e Roma) si è decisamente invertito il trend altalenante che aveva caratterizzato le prestazioni . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Calciomercato, l’Inter ci prova per Giovane. Fabio Silva stuzzica la Juventus. Il Napoli insiste per Mainoo e spunta Guendouzi - Calciomercato, le big di serie A iniziano le grandi manovre per gennaio: l’Inter ci prova per Giovane. Lo riporta sport.virgilio.it

Guendouzi Lazio, sarà addio? In Francia sicuri su una nuova squadra italiana interessata al centrocampista biancoceleste: ecco quale - In Francia sicuri su una nuova squadra italiana interessata al centrocampista biancoceleste: ecco quale Il futuro di Matteo Guendouzi alla Lazio è sempre più incerto. Come scrive lazionews24.com

Lazio, dalla Francia sono sicuri: il Napoli è su Guendouzi - Nelle prossime settimane sarà deciso il suo futuro: aumentano le squadre interessate a lui, a gennaio potrebbe essere sacrificato per fare plusvalenze e sistemare il mercato della ... Secondo lalaziosiamonoi.it