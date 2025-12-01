Il Napoli rovina la festa scudetto di novembre della Roma

La Roma aveva apparecchiato l'Olimpico come per una cresima fuori stagione: bandiere, colori saturi, striscioni stupidi e il profumo di scudetto anticipato, quello che a novembre fa lo stesso effetto delle ciliegie a febbraio — bello da vedere, sospetto da mangiare. Una festa programmata come un compito in classe facile, di quelli che tutti copiano da tutti. Ma il calcio, si sa, è professore severo: ti sembra di meritare un bel voto, poi arriva qualcuno a ricordarti che la pagella vera si consegna molto più avanti. Quel qualcuno, stavolta, è il Napoli.

