Il Napoli è in testa alla classifica della Serie A

Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Napoli batte la Roma 1-0 e si porta a pari punti con l'AC Milan in testa ad una classifica molto serrata di Serie A. Il gol di David Neres ha fatto la differenza per i campioni in carica contro la Roma, che è a un solo punto dalla vetta, al quarto posto. Il Milan, che sabato ha sconfitto la Lazio 1-0, è a 28 punti, davanti al Napoli per differenza reti, con la Roma un punto dietro al quarto posto a pari merito con l'Inter terza in classifica. Il primo tempo è stato frenetico, dall'inizio alla fine, e proprio quando i padroni di casa sembravano prendere il controllo, un rapido contropiede del Napoli ha portato Neres a segnare il primo gol nove minuti prima dell'intervallo.