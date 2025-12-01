Il Napoli è in testa alla classifica della Serie A
2025-12-01 00:07:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Napoli batte la Roma 1-0 e si porta a pari punti con l’AC Milan in testa ad una classifica molto serrata di Serie A. Il gol di David Neres ha fatto la differenza per i campioni in carica contro la Roma, che è a un solo punto dalla vetta, al quarto posto. Il Milan, che sabato ha sconfitto la Lazio 1-0, è a 28 punti, davanti al Napoli per differenza reti, con la Roma un punto dietro al quarto posto a pari merito con l’Inter terza in classifica. Il primo tempo è stato frenetico, dall’inizio alla fine, e proprio quando i padroni di casa sembravano prendere il controllo, un rapido contropiede del Napoli ha portato Neres a segnare il primo gol nove minuti prima dell’intervallo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
News recenti che potrebbero piacerti
Lectio del Napoli (di calcio e di contropiede): Roma demolita. Conte e Allegri in testa alla Serie A, italian style Due settimane fa, a Napoli c’era una corrente contro Conte. Il Napoli ha mortificato la Roma giocando alla Gasperini. Gol di Neres con un cucchiaio t - facebook.com Vai su Facebook
“Ti taglio la testa”, 55enne arrestato a Napoli per stalking Vai su X
Classifica Serie A dopo Roma-Napoli: chi raggiunge il Milan in testa - Il successo del Napoli allo stadio Olimpico contro la Roma, porta ad uno stravolgimento della classifica. Scrive corrieredellosport.it
Il Calcio Napoli vince all’Olimpico e vola in testa alla classifica - Doppio impegno al Maradona questa settimana per i partenopei che giocheranno contro il Cagliari negli ottavi di finale di Coppa Italia e contro la Juventus ... Si legge su 2anews.it
Serie A, classifica: Milan in testa almeno per una notte, Juve a -2 dal Napoli - Il Milan batte la Lazio e si porta al primo posto in classifica con 28 punti: il primato in solitaria durerà solo per una notte, perché tutto dipenderà poi dal risultato di ... Secondo tuttonapoli.net