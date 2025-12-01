Il Napoli di Conte la sa lunga | passa dal tiki taka a un serenissimo 5-4-1 senza vergognarsene affatto Il Messaggero

Il Napoli di Conte la sa lunga: passa dal tikitaka a un serenissimo 5-4-1 senza vergognarsene affatto (Il Messaggero) Speriamo che Conte non legga l’analisi di Andrea Sorrentino sul Messaggero, potrebbe non riaversi leggendo che c’è chi ha notato il suo 5-4-1 della ripresa. Il Messaggero elogia la capacità degli azzurri di cambiare rapidamente abito e quindi di passare dal calcio aggressivo del primo tempo (risolto peraltro da un gol in classico contropiede) alla sacrosanta e legittima ripresa vissuta col baricentro basso in attesa del triplice fischio finale. Scrive Il Messaggero: Il clou della XIII giornata ci conferma che il Napoli è pur sempre la squadra campione d’Italia e ha le armi per riconfermarsi, e che la Roma deve mangiarne ancora, di pane duro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli di Conte la sa lunga: passa dal tiki taka a un serenissimo 5-4-1 senza vergognarsene affatto (Il Messaggero)

