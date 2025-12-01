Il Napoli batte la Roma in casa e torna in vetta
AGI - Il Napoli batte la Roma 1-0 all' Olimpico ed effettua il sorpasso in vetta sui giallorossi, raggiungendo il Milan a quota 28 punti. È una rete di Neres nel primo tempo a regalare agli uomini di Antonio Conte un successo che ha un grande impatto sull' autostima dopo le recenti difficoltà in trasferta. Esce ridimensionata invece la squadra di Gian Piero Gasperini, capolista solitaria dopo 12 giornate come non accadeva dalla stagione 201314. La Roma è timida e imprecisa e di fatto fallisce l'ennesimo esame di maturità in uno scontro diretto. Il dominio del Napoli nel primo tempo. Nel primo tempo il Napoli domina infatti sia la voce del possesso palla (62%) che quella di passaggi riusciti (258 contro 153). 🔗 Leggi su Agi.it
