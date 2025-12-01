Il mondo dell’Informazione in rivolta contro le Big Tech | l’appello di Fieg Aie e Confindustria Radio Tv per chiedere supporto al governo
Con il settore dell’Informazione sempre più in crisi a causa del crollo della pubblicità, gli editori italiani hanno alzato la voce e lo hanno fatto insieme, mettendo nero su bianco un malessere diffuso causato dalle storture del mercato dominato dalle aziende della Big tech. Fieg, Aie e Confindustria Radio Tv hanno diffuso, poco fa, un appello congiunto in cui denunciano un mercato sempre più sbilanciato a favore delle grandi piattaforme digitali globali che, di fatto, stanno strozzando i media tradizionali. Un quadro che, secondo le tre organizzazioni, sta erodendo non solo i conti economici delle imprese editoriali, ma anche la tenuta stessa del pluralismo informativo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
