il mondo del tennis italiano piange nicola pietrangeli

Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano, è morto a 92 anni. Primo italiano a vincere un titolo del Grande Slam, Pietrangeli si è aggiudicato il Roland Garros due volte in singolare (1959 e 1960), oltre a titoli in doppio e doppio misto. Articolo in collaborazione con la nostra redazione di MondoTennis.net Icona dello sport italiano, . L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

