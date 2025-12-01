Il mister Marselli recrimina su alcune decisioni arbitrali Perdere in questo modo fa davvero male

"Ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Andare a perdere una partita giocata così è un vero peccato". Il tecnico bianconero Marselli è dispiaciuto dopo la sconfitta della sua Massese contro il Montespertoli, ma preferisce sottolineare la grande mole di gioco prodotta dalla squadra nei primi 60’: "Oggi sono mancati solo i gol – ha aggiunto –, ma la prestazione c’è stata. Dopo la vittoria con la Larcianese il vento è cambiato e si è visto soprattutto nel primo tempo e nella prima parte del secondo. Abbiamo avuto tre occasioni clamorose o salvate sulla linea o finite sulla traversa. Purtroppo nel calcio gli episodi sono fondamentali e oggi è andata così, è un momento no. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Coach Marselli laments some of the refereeing decisions. "Losing like this really hurts..." - Andare a perdere una partita giocata così è un vero peccato".

