Il mister Marselli recrimina su alcune decisioni arbitrali Perdere in questo modo fa davvero male
"Ai ragazzi non posso rimproverare nulla. Andare a perdere una partita giocata così è un vero peccato". Il tecnico bianconero Marselli è dispiaciuto dopo la sconfitta della sua Massese contro il Montespertoli, ma preferisce sottolineare la grande mole di gioco prodotta dalla squadra nei primi 60’: "Oggi sono mancati solo i gol – ha aggiunto –, ma la prestazione c’è stata. Dopo la vittoria con la Larcianese il vento è cambiato e si è visto soprattutto nel primo tempo e nella prima parte del secondo. Abbiamo avuto tre occasioni clamorose o salvate sulla linea o finite sulla traversa. Purtroppo nel calcio gli episodi sono fondamentali e oggi è andata così, è un momento no. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Nel pomeriggio di oggi i ragazzi di mister Marselli affronteranno i ragazzi delle giovanili in un’amichevole che potrà essere utile al tecnico di Fiumaretta per lavorare su quegli aspetti che meno gli sono piaciuti in questo primo terzo di stagione e per valutare al - facebook.com Vai su Facebook
