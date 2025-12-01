Il Milton Friedman International Prize 2025 al presidente Edmundo Gonzalez Urrutia
L’Istituto Milton Friedman, Il Tempo e Students for Liberty annunciano ufficialmente la cerimonia di conferimento del Premio Internazionale Milton Friedman 2025 a Edmundo González Urrutia, Presidente eletto della Repubblica Bolivariana del Venezuela. Il prestigioso riconoscimento, dedicato alla promozione della libertà, del libero mercato e dei diritti fondamentali, verrà assegnato nel corso di un evento pubblico che si terrà venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 16:30, presso l’Auditorium dell’Ara Pacis a Roma. A presentare l’incontro sarà Daniele Capezzone, Direttore del quotidiano “Il Tempo”. Il Premio Internazionale Milton Friedman rappresenta un momento di alto rilievo culturale e politico, volto a celebrare personalità che si distinguono per il loro contributo alla difesa dei valori liberali e all’avanzamento della libertà individuale ed economica nel mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
