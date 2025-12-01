Il Milan vola con Leao centravanti | i numeri del portoghese da ‘9’ sono davvero sorprendenti

Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, sta diventando sempre più decisivo in posizione di centravanti del Milan di Massimiliano Allegri: i dati non mentono mai e testimoniano come abbia assimilato bene il cambio di ruolo sul campo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il Milan vola con Leao centravanti: i numeri del portoghese da ‘9’ sono davvero sorprendenti

News recenti che potrebbero piacerti

ANCORA "CORTO MUSO": IL MILAN VOLA IN VETTA! #MilanLazio #ACMilan #Leao #Allegri #SerieA #CortoMuso #Rossoneri #Calcio #Maignan - facebook.com Vai su Facebook

#MilanLazio 1-0 Leao. Milan per una notte al comando della classifica Vai su X

La Gazzetta in prima pagina: "Leao forza nove. Centravanti come al Lilla e il Milan vola" - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Leao forza nove. Lo riporta milannews.it

CorSera: "Leao, professione centravanti: 'Sognare è gratis, ma è lunga'" - "Leao, professione centravanti: 'Sognare è gratis, ma è lunga'": titola così questa mattina il Corriere della Sera che parla della netta crescita nelle ... milannews.it scrive

Milan-Lazio 1-0: Leao porta Allegri in vetta, finale al cardiopalma - Finale infuocato: rigore negato ai biancocelesti, Allegri espulso. Scrive lifestyleblog.it