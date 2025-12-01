Il miglior panettone di Roma? Si trova a Ostia e lo firma Claudio Grieco

Ostia, 1 dicembre 2025 – Nel panorama delle eccellenze romane, un nome sta attirando l’attenzione di giornali, food blogger e appassionati: quello di Claudio Grieco, il maestro fornaio di Ostia che ha conquistato il riconoscimento come miglior panettone artigianale di Roma grazie a una lavorazione che unisce metodo tradizionale e materie prime selezionate. Una notizia che parte dal litorale, ma che già risuona oltre i confini della capitale. Il panettone che nasce da 40 ore di lavoro. La forza del panettone di Grieco non è il marketing, ma il tempo. Da trent’anni il maestro perfeziona una ricetta che oggi è considerata un punto di riferimento nella città di Roma. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it