Firenze, 1 dicembre 2025 – Una settimana che si apre sotto un cielo nuvoloso, ma che dovrebbe sfociare in un ponte dell’Immacolata all’insegna del tempo buono. A dirlo sono i meteorologi del consorzio Lamma: “In base ai modelli attualmente disponibili, dal 6 all’8 dicembre il tempo dovrebbe essere discreto. Le condizioni ad oggi sembrano favorevoli”. Prima, però la Toscana deve fare i conti con una sequenza di passaggi perturbati che, a tratti, stanno già mettendo a dura prova alcune zone. La maccaja: cos’è il fenomeno meteo che rende tutto sospeso, senza pioggia ma neanche sole L’allerta gialla di oggi lungo la costa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Meteo in Toscana: una settimana di alti e bassi, ma l'8 dicembre sarà (quasi) tutto sole

