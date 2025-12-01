Il meteo di Radio Kiss Kiss parla la lingua di iLMeteoit

Da oggi le previsioni che accompagnano gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss cambiano volto: l’emittente affida infatti il proprio meteo ufficiale a iLMeteo.it, dando vita a una partnership editoriale che unisce radio e web per offrire un’informazione meteorologica più curata, tempestiva e vicina alla vita quotidiana. Una collaborazione al servizio di chi ascolta È a . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Il meteo di Radio Kiss Kiss parla la lingua di iLMeteo.it

