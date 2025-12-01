Il messaggio di Ilary Blasi a Totti dietro la denuncia

Nell’indagine che coinvolge Francesco Totti per abbandono di minore è emersa una conversazione WhatsApp tra l’ex calciatore e Ilary Blasi. Sebbene la procura abbia chiesto l’ archiviazione rispetto alla vicenda della figlia più piccola, rimasta sola in casa la sera del 26 maggio 2023 mentre Totti si trovava a cena, agli atti è stata aggiunta la chat in cui l’ex moglie Ilary Blasi gli scrive: «Francesco, ho sentito due volte Isabel stasera e mi ha detto che è a casa da sola da più di due ore perché tu sei a cena fuori. Ma sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di sei anni???». Il deposito del messaggio, effettuato dall’avvocato Fabio Lattanzi, arriva proprio nel giorno in cui il gip dovrà valutare la posizione dell’ex capitano giallorosso, della compagna Noemi Bocchi e della tata. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il messaggio di Ilary Blasi a Totti dietro la denuncia

Altre letture consigliate

Stefano e Ilary Sabato 24 gennaio 2026 ore 15 | teatro Politeama | Napoli Per info e biglietti: Vai su https://concerteria.it/ ? Vieni da noi a Napoli in via M. Schipa, 15 Chiama lo 0817611221 Invia un messaggio WhatsApp al 3331446677 • • • #Big - facebook.com Vai su Facebook

«Ma sei impazzito???», il messaggio di Ilary Blasi a Totti dietro la denuncia sulla figlia. La foto dalla chat: come Ilary aveva in rubrica Francesco - Secondo la conduttrice e i suoi legali, il gip dovrebbe disporre l’imputazione coatta a carico dell’ex numero 10 e della compagna Noemi Bocchi. Si legge su open.online

"Ma sei impazzito?". Il messaggio di Ilary Blasi a Totti: cosa è successo - Durante l’udienza, la difesa della conduttrice chiede l’imputazione coatta e nuove indagini ... Segnala msn.com

Il messaggio di Ilary Blasi a Francesco Totti: «Ma sei impazzito a lasciare da sola in casa una bambina di 6 anni?» - Il legale di Ilary Blasi ha sollecitato nuove indagini e ha chiesto di sentire Vito Scala e gli agenti della polizia arrivati a casa dell'ex campione gialloros ... Da msn.com

Nella guerra tra Ilary Blasi e Totti interviene la mamma di lei: ecco cosa ha rivelato sull’ex genero - La guerra tra Francesco Totti e Ilary Blasi è ancora aperta: ecco l'intervento inaspettato della mamma della conduttrice romana. Da donnapop.it

Totti e Noemi Bocchi rischiano il processo per abbandono di minore, Ilary Blasi non cede: punti oscuri e i dubbi sulla tata - Ilary Blasi non cede e si oppone all'archiviazione: Totti e Noemi Bocchi, indagata a sua volta, rischiano il processo per abbandono di minore. Secondo sport.virgilio.it

Totti lontano dai figli, dopo la freddezza con Chanel spuntano nuovi problemi con Cristian - Totti senza pace e sempre più lontano dai figli, dopo la freddezza con Chanel spuntano nuovi problemi con il primogenito Cristian ... Da dilei.it