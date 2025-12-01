Organizzare un tavolo di confronto tra allevatori, trasportatori e tutti coloro che hanno maggiore interesse affinché il mattatoio di Villa Potenza non chiuda, per ragionare su una possibile cordata, cooperativa, tra imprenditori per la gestione della struttura. È la proposta del giovane Giorgio Palombini di Filottrano, al timone di un’azienda agricola, allevamento suini e macelleria. "La chiusura del mattatoio di Villa Potenza? Una sconfitta per tutti – esordisce il 34enne –. L’imminente chiusura del mattatoio di Macerata non sarà un problema solo per noi allevatori, ma per tutti. Delocalizzare le macellazioni in altri siti alternativi comporterà un aumento significativo dei costi, perché i trasporti a distanze maggiori saranno più onerosi, per non parlare poi delle strutture totalmente insufficienti a garantire gli stessi standard di Villa Potenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il mattatoio verso la chiusura: "Danno per aziende e consumatori"