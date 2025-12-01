Il mare delle Maldive in Italia | conosci le Maldive del Salento?

Nel profondo tacco dello stivale, sul versante ionico della Puglia, si trova una porzione di costa che per molti ha il sapore del tropico: le Maldive del Salento. Al primo sguardo, appare come una cartolina: sabbia finissima, acque trasparenti, un orizzonte ampio e lussureggiante. Ma non si tratta delle Maldive dell’Oceano, bensì di un tratto di costa tutto italiano, a pochi chilometri da Gallipoli, nel comune di Salve (provincia di Lecce). Il nome stesso evoca un contrasto: “Maldive” per richiamo esotico, “Salento” per radice geografica ben radicata. Se si cerca la vacanza perfetta al mare in Italia, questa zona potrebbe essere un candidato serio: mare da manuale, relax, natura. 🔗 Leggi su Urbanpost.it © Urbanpost.it - Il mare delle Maldive in Italia: conosci le Maldive del Salento?

