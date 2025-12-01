Il Luna Park riapre i battenti al Dall’Ara

Il Luna Park Bologna riapre i battenti questa sera. L’avversario al Dall’Ara è la Cremonese di Nicola, quella dello scherzetto al Milan alla prima di campionato. Ecco perché Italiano batte il tasto della concentrazione e della massima intensità. Non c’è avversario che possa considerarsi facile in un torneo all’insegna delle incertezze e delle sorprese. Ma il Bologna si accosta alla fase più densa della stagione (campionato, Coppa Italia, Supercoppa ed Europa League) con la consapevolezza della propria forza. Le tre partite con Napoli, Udinese e Salisburgo non sono state solo un festival del gol, ma anche il manifesto del miglior calcio di Italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it