N on c’è fashion icon che non abbia uno di quei giorni in cui il solo pensiero di indossare un tailleur fa venire voglia di dare buca a tutti gli impegni della giornata. È in quei momenti che lo sporty chic diventa una salvezza: un modo per vestirsi bene senza sembrare eccessivamente costruite, magari con un tocco retrò per cavalcare le tendenze dell’Autunno-Inverno 2025 2026. La nuova partita di Lacoste: sensualità ed energia nello sport per la collezione PE 2026 X Tessuti morbidi, colori accesi ma abbinati con saggezza e accessori inaspettati riscrivono le regole dell’abbigliamento sportivo, trasformandolo in un modo elegante, e sorprendentemente raffinato, di vestire ogni giorno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il look del giorno, per indossare i pantaloni della tuta in modo casual chic