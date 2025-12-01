Il lombardo-veneto incorona Zaia | Salvini sempre più solo al Nord

I veneti lo votano. I lombardi lo vogliono alla guida del Nord. Attorno al boom di Luca Zaia alle Regionali si stringe l’asse tra Bergamo, Brescia, Venezia e Treviso. E nella Lega che fu di Umberto Bossi torna a farsi sentire il Lombardo-Veneto: non il regno dell’impero austriaco, ma i due ‘popoli’ uniti dal Senatur con la fondazione della Lega Nord nel febbraio del 1991. Allora, a Pieve Emanuele, alle porte di Milano, Bossi federò le due Leghe, la Lega lombarda e la Liga veneta, insieme ad altri movimenti autonomisti. Dopo oltre 30 anni di rivalità e liti, in cui sono sempre stati i veneti ad avere la peggio, con le espulsioni eclatanti di Franco Rocchetta, Fabrizio Comencini e, più di recente, Flavio Tosi, sono ora i lombardi a chiedere che a guidarli sia un veneto, il Doge di Bibano, frazione di Godega di Sant’Urbano. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il lombardo-veneto incorona Zaia: Salvini sempre più solo al Nord

