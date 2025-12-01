Il grande ristorante romagnolo che porta in tavola le foreste dell’Appennino

1 dic 2025

Piatti carnivori e un racconto che supera la caccia per abbracciare l’ecosistema foresta: lo chef di DaGorini firma un percorso materico e radicale, dedicato al territorio e alla sua cultura agro-silvo-pastorale. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

