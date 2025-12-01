Il grande festival dell’agricoltura fa tappa ad Arezzo

LA TERRA non è solo produzione: è analisi, investimento, tecnologia. È un settore che semina il proprio futuro non più soltanto con i raccolti ma con la capacità di leggere i dati, innovare le filiere, attrarre i capitali e costruire valore nei territori. In questo scenario il festival Agrofutura di QN Quotidiano Nazionale arriva mercoledì prossimo 3 dicembre ad Arezzo per la sua tappa finale, in un percorso che ha trasformato il confronto sull’agroalimentare in un laboratorio economico itinerante. Un viaggio tra Emilia-Romagna e Toscana per conoscere imprese, filiere, mercati, eccellenze gastronomiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

