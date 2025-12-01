Il Giro d' Italia femminile scatta dalla Romagna | l' arrivo della prima tappa è a Ravenna

Un totale di 9 tappe dal 30 maggio al 7 giugno con una grande apertura che 'bacia' la Romagna: sarà la Cesenatico-Ravenna a inaugurare l'edizione 2026 del Giro d’Italia Women. Una grande occasione di visibilità per entrambe le città, con Ravenna che incoronerà così la prima maglia rosa femminile. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Approfondisci con queste news

Il Giro d'Italia torna all'estero: ecco il percorso dell'edizione 2026 - facebook.com Vai su Facebook

Giro d’Italia 2026: From Bulgaria to Rome, with 50,000 metres of elevation gain giroditalia.it/en/news/giro-d… . Giro d’Italia 2026: dalla Bulgaria a Roma, un percorso esigente con 50.000 metri di dislivello giroditalia.it/news/giro-dita… #GirodItalia Vai su X

Giro d'Italia 2026 a tutto Veneto, sei tappe tra gara maschile e femminile. Zaia: «L'ho voluto come mia eredità» - «Ho voluto fortemente, come una sorta di mia eredità, che il Giro vivesse anche nel 2026 una presenza importante in Veneto». Come scrive ilgazzettino.it

Giro D'Italia 2026, una tappa in regione. E da Cesenatico parte quello femminile - Dal mare e dalle pinete di Cervia, nel ravennate, al Corno alle Scale, la vetta più alta dell'Appennino bolognese. Scrive rainews.it

Giro d'Italia, nella Marca festa doppia: due tappe in quattro giorni con la corsa rosa sia maschile che femminile. I percorsi - E per il 2026 si raddoppia, con una tappa del Giro d’Italia maschile e una di quello femminile. Secondo ilgazzettino.it

I percorsi del prossimo Giro d’Italia maschile e femminile - Lunedì 1° dicembre sono stati presentati a Roma i percorsi del Giro d’Italia maschile e del Giro d’Italia Women (quello femminile). Secondo ilpost.it

Romagna sui pedali, Cervia ospita una tappa del Giro d'Italia: svelato il percorso - Dopo l'anteprima con le prime tre tappe all'estero, il Giro d'Italia 2026 prenderà il via dalla Calabria per poi risalire la Penisola, chilometro dopo chilometro. Riporta ravennatoday.it

GIRO D'ITALIA WOMEN 2026. NOVE TAPPE DA CESENATICO A SALUZZO: SI SCALA IL COLLE DELLE FINESTRE - E’ stato presentato questo pomeriggio presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, il percorso ufficiale del Giro d’Italia Women 202 6, organizzato per il terzo consecutivo da RCS S ... Secondo tuttobiciweb.it