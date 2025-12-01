Il Giro d' Italia femminile scatta dalla Romagna | l' arrivo della prima tappa è a Ravenna

Ravennatoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un totale di 9 tappe dal 30 maggio al 7 giugno con una grande apertura che 'bacia' la Romagna: sarà la Cesenatico-Ravenna a inaugurare l'edizione 2026 del Giro d’Italia Women. Una grande occasione di visibilità per entrambe le città, con Ravenna che incoronerà così la prima maglia rosa femminile. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

