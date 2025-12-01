Il ginnasta Lorenzo Bonicelli | In me c' è un grande mix di tristezza rabbia all’inizio c’era anche del rimorso Mi chiedo sempre il perché di quell' errore agli anelli

Vanityfair.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 luglio la caduta alle Universiadi che gli ha causato l'immobilità. «All'inizio non volevo vedere nessuno se non i miei genitori, le mie sorelle, la mia fidanzata Lisa». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

il ginnasta lorenzo bonicelli in me c 232 un grande mix di tristezza rabbia all8217inizio c8217era anche del rimorso mi chiedo sempre il perch233 di quell errore agli anelli

© Vanityfair.it - Il ginnasta Lorenzo Bonicelli: «In me c'è un grande mix di tristezza, rabbia, all’inizio c’era anche del rimorso. Mi chiedo sempre il perché di quell'errore agli anelli»

Argomenti simili trattati di recente

ginnasta lorenzo bonicelli cIl ginnasta Lorenzo Bonicelli: «In me c'è un grande mix di tristezza, rabbia, all’inizio c’era anche del rimorso. Mi chiedo sempre il perché di quell'errore agli anelli» - «All'inizio non volevo vedere nessuno se non i miei genitori, le mie sorelle, la mia fidanzata Lisa» ... Secondo vanityfair.it

ginnasta lorenzo bonicelli cLorenzo Bonicelli parla delle condizioni dopo l'incidente alle Universiadi di Essen, cosa ricorda della caduta - Il ginnasta Lorenzo Bonicelli ha parlato delle sue condizioni dopo la caduta dagli anelli alle Universiadi di Essen: come sta e cosa ricorda. Secondo virgilio.it

ginnasta lorenzo bonicelli cLorenzo Bonicelli prova a pensare positivo dopo l’incidente: “Vivo un mix di rabbia, tristezza, paura ma anche futuro” - Ho iniziato un programma di introduzione allo sport paralimpico, ho provato il tiro a segno con la carabina e mi gasa. Riporta statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Ginnasta Lorenzo Bonicelli C