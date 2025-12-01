Il ginnasta Lorenzo Bonicelli | In me c' è un grande mix di tristezza rabbia all’inizio c’era anche del rimorso Mi chiedo sempre il perché di quell' errore agli anelli

Il 23 luglio la caduta alle Universiadi che gli ha causato l'immobilità. «All'inizio non volevo vedere nessuno se non i miei genitori, le mie sorelle, la mia fidanzata Lisa». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il ginnasta Lorenzo Bonicelli: «In me c'è un grande mix di tristezza, rabbia, all’inizio c’era anche del rimorso. Mi chiedo sempre il perché di quell'errore agli anelli»

