Il Giardino Musicale del Museo Novecento a Firenze

Periodicodaily.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il Museo Novecento di Firenze presenta all'interno del suo cortile il Giardino delle Leopoldine, un nuovo progetto in via di realizzazione dedicato alla sperimentazione sonora e alla valorizzazione della ricerca musicale contemporanea, grazie all'installazione di un sistema Glauk Sound all'interno del cortile e all’avvio di due importanti collaborazioni con il Teatro del Maggio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

