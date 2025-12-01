Il Giardino Musicale del Museo Novecento a Firenze

(Adnkronos) – Il Museo Novecento di Firenze presenta all'interno del suo cortile il Giardino delle Leopoldine, un nuovo progetto in via di realizzazione dedicato alla sperimentazione sonora e alla valorizzazione della ricerca musicale contemporanea, grazie all'installazione di un sistema Glauk Sound all'interno del cortile e all’avvio di due importanti collaborazioni con il Teatro del Maggio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

