L'acconciatura angelica di Rosalía apre le porte al bleach creativo: radici decolorate per creare giochi di ... iodonna.it
Ready or not 2 prime immagini svelate jumptheshark.it
Le notizie di scienza della settimana internazionale.it
Israele, Ben-Gvir promuove capo Idf che ha ucciso 2 palestinesi disarmati e in ginocchio a Jenin, ... ilgiornaleditalia.it
L’odyssey star svela il segreto del livello mcu durante il provino per il prossimo film di christopher nolan jumptheshark.it
L’arrivo del Giro d’Italia 2026. Ecco le tappe in Campania
Il Lungomare Caracciolo, con il suo incantevole panorama sul Golfo di Napoli e il Vesuvio che la ve... ► cilentoreporter.it
Zootopia 2 supera il record al botteghino e punta a superare il miliardo di dollari
Le prime indicazioni sui risultati di incasso di Zootopia 2 aprono una prospettiva estremamente pos... ► jumptheshark.it
Le idee outfit da copiare per chiudere l'anno con personalità. E tanti auguri...
Dicembre non è solo l’ultimo capitolo dell’anno: è il mese in cui il guardaroba si amplia, si illum... ► iodonna.it
Tajani ha scelto: sarà Mulè il coordinatore della campagna referendaria per il sì alla riforma della giustizia
Sarà il vicepresidente di Montecitorio e deputato Giorgio Mulè il coordinatore di Forza italia per ... ► ilfoglio.it
Garlasco, "plurimi indizi sul movente" di Sempio e "48 ore di telefonate anomale" tra lui e la Procura, le ultime novità sul delitto di Chiara Poggi
Secondo l’analisi dei tabulati telefonici, ci sarebbero state "48 ore di contatti anomali" tra And... ► ilgiornaleditalia.it
Ucraina, attacco russo a Dnipro: quattro morti e diversi feriti
A Dnipro, in Ucraina, almeno quattro persone sono state uccise e 22 ferite in seguito a un attacco r... ► tgcom24.mediaset.it
Vannacci e il presepe nello zaino militare: l’ultima trovata dell’eurodeputato della Lega | VIDEO
Roberto Vannacci mette il presepe nello zaino militare: è questa l’ultima trovata dell’eurodeputato... ► tpi.it
Mattarella:Pietrangeli,affetto italiani
16.00 "Ho appreso la notizia della morte di Nicola Pietrangeli con autentico dispiacere. I suoi str... ► televideo.rai.it
Comunicato Stampa: CRV Gianmaria Potenza dona al Consiglio regionale del Veneto l'opera scultorea "Grappolo d'uva"
Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha espresso “la nostra si... ► iltempo.it
La Juventus perde Vlahovic: lesione di alto grado per il serbo e due mesi di stop
Doccia fredda per la Juventus che perde Dusan Vlahovic a causa di una lesione di primo grado agli a... ► sport.periodicodaily
Terremoto Pesaro, scossa di magnitudo 2,5 a Fermignano
Un sisma di magnitudo 2.5 si è verificato nei pressi di Fermignano, in provincia di Pesaro Urbino, c... ► tg24.sky.it
Vivo X300 Pro vs OPPO Find X9 Pro: il nostro video confronto
Abbiamo messo a confronto Vivo X300 Pro e OPPO Find X9 Pro, i due camera phone del momento L'artic... ► tuttoandroid.net
Il Viminale ha aumentato la scorta a Sigfrido Ranucci
L’Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale del Viminale ha stabilito un nuovo rafforz... ► lettera43.it
Francesco Monaco presenta il 9 dicembre “La libreria degli attimi sospesi” alla Libreria Raffaello
La Libreria Raffaello ospita Francesco Monaco per la presentazione del suo nuovo romanzo: un raccont... ► 2anews.it
Malore in casa, muore giovane papà
Macerata, 1 dicembre 2025 – Ucciso da un malore mentre era in casa con la moglie e il figlioletto. ... ► ilrestodelcarlino.it
Osservatorio Durex: “Il 58% dei giovani sottovaluta rischio di infezioni da rapporti non protetti”
(Adnkronos) – Mentre continua il dibattito pubblico e istituzionale sul ruolo dell’educazione sessu... ► ildifforme.it
Sciare senza svenarsi: tutti gli accorgimenti per tagliare il prezzo dello skipass
Lo sci è uno di quei piaceri della vita che ci fa sentire vivi, almeno fino a quando non paghi lo s... ► gqitalia.it
Meloni contro l’Università di Bologna: “Sbagliato chiudere ai militari”
La premier accusa: "Gesto lesivo dei doveri costituzionali che fondano l'autonomia dell'Università"... ► lidentita.it
Marco Marsilio nuovo relatore Ue sulla mobilità sostenibile
L’ECR Group ha nominato Marco Marsilio nuovo relatore del pacchetto europeo sulla mobilità sostenibi... ► lettera43.it
Sanremo dei figli d’arte: i cognomi famosi che canteranno all’Ariston
Dopo che Carlo Conti ha annunciato i big del prossimo Sanremo, targato 2026, si sono scatenati i co... ► dilei.it
Coesione, l’allarme della Svimez: “Così il Sud rischia un vuoto di investimenti”
Roma, 1 dicembre 2025 – Nel Mezzogiorno la crescita degli ultimi anni non sarebbe stata possibile se... ► quotidiano.net
Calendario sport invernali: orari settimana 1 7 dicembre, dove vederli in tv e streaming
Si infittisce sempre di più con l’inizio di dicembre il calendario degli sport invernali: nella set... ► oasport.it
Balzarini: «Intorno a Joao Mario c’è un alone di mistero. Ci sono delle frizioni e lui ha già avanzato questa richiesta»
di Redazione JuventusNews24Balzarini: «Intorno a Joao Mario c’è un alone di mistero. Ci sono delle f... ► juventusnews24.com
Barbara D’Urso, le foto dall’ospedale. E a Ballando con le stelle cosa succede ora?
Il ritorno di Barbara D’Urso sotto i riflettori di Ballando con le stelle aveva segnato una vera ri... ► caffeinamagazine.it
Black Bag – Doppio gioco: un thriller spionistico che stimola la mente – Recensione
George Woodhouse lavora per l’NCSC britannico ed è considerato uno dei migliori analisti dell’organ... ► superguidatv.it
Rapito da finti agenti? Mistero a Prato, 46enne portato via da due uomini scompare nel nulla
Prato, 1 dicembre 2025 – Una denuncia alle forze dell’ordine su una vicenda dai contorni ancora po... ► lanazione.it
I Carabinieri sequestrano 348 chilogrammi di hashish
I militari del Comando di Milano hanno seguito fino in provincia di Bergamo un Tir sospetto con tar... ► laverita.info
Ecco cosa puoi comprare con meno di 50 euro in queste ultime ore del Black Friday 2025
Dagli auricolari alle prese smart, abbiamo raccolto le offerte migliori per chi non vuole spendere u... ► wired.it
Sanremo 2026, tutte le donne che vedremo sul palco del Festival
Il valzer del Festival di Sanremo 2026 è appena ricominciato tra novità, conferme (poche) e alcune ... ► dilei.it
Auto e obiettivi 2035: Acea lancia l’allarme, Merz sollecita una revisione Ue
A pochi giorni dall’invito del cancelliere tedesco Friedrich Merz alle autorità UE ad alleggerire i... ► quotidiano.net
La narrazione dei femminicidi in una indagine della Parthenope: analizzati articoli testate giornalistiche su violenza di genere
Tempo di lettura: 2 minutiQuello italiano è ancora un sistema patriarcale. Nei tragici casi di un... ► anteprima24.it
Tatiana Tramacere scomparsa da una settimana a Nardò, l’ultimo avvistamento in centro e le ricerche in tutta Italia
Continuano le ricerche di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa a Nardò (Lecce). Le operazioni son... ► fanpage.it
Pisa Inter, il caso Lautaro Martinez Canestrelli discussa a Nuova Domenica Sportiva da Bergonzi e Graziani
di Redazione Inter News 24Pisa Inter, Bergonzi e Graziani esprimono critiche sulla gestione del fall... ► internews24.com
Buffon: «Individualmente siamo una Nazionale molto forte, la difficoltà è trovare un equilibrio di squadra»
L’ex portiere Gianluigi Buffon, oggi capo delegazione della Nazionale, ha rilasciato interessanti d... ► ilnapolista.it
Napoli Juventus, può saltare il big match? Va verso il forfait insieme a Vlahovic
Una vittoria che vale più di tre punti. Per il Napoli, quello contro la Roma, è un successo che sem... ► spazionapoli.it
Cerveteri, il Natale di Aism porta 1650 euro alla ricerca scientifica sulla Sclerosi Multipla
Fiumicino, 1 dicembre 2025 – “Una maratona di solidarietà, sensibilizzazione, informazione e speran... ► ilfaroonline.it
Attacco preventivo Nato alla Russia, Zakharova risponde a Cavo Dragone: "Dichiarazioni estremamente irresponsabili, vuole escalation"
"Stiamo studiando tutto - aveva dichiarato Cavo Dragone - sul fronte informatico, siamo in un cert... ► ilgiornaleditalia.it
Bartesaghi: “Milan Futuro passaggio fondamentale per me. Con le difficoltà si cresce”
Il giovane Davide Bartesaghi, ormai titolare fisso nell'11 del Milan, è stato intervistato dai micro... ► pianetamilan.it
Garlasco, “Sempio ossessionato da Stasi”, nel suo diario riferimenti ad Alberto, nel 2017 scrisse dopo intervista Le Iene: “Lo stanno facendo santo”
La procura di Brescia sta osservando con attenzione le annotazioni riportate nei quaderni del vige... ► ilgiornaleditalia.it
Film horror iconici anni 90 che hanno fatto svenire gli spettatori ora disponibile su Netflix
il fascino e l’influenza de “the blair witch project” nel panorama horror Il film del 1999 “The Bla... ► jumptheshark.it
Ex Ilva, lo sciopero a Genova: presente anche la sindaca Salis
Sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva di Cornigliano a Genova. I dipendenti sono scesi in piazza per ... ► tg24.sky.it
“Lei al fianco di Carlo Conti a Sanremo”: il nome è clamoroso, chi vedremo all’Ariston
Per il Festival di Sanremo 2026 sfuma definitivamente l’ipotesi di vedere Maria De Filippi sul palc... ► thesocialpost.it
Record per lo spumante italiano: un miliardo di bottiglie
Solo il sistema Prosecco copre un venduto di 780 milioni di bottiglie nel mondo The post Record per... ► lidentita.it
“Stavo impazzendo”: il nuovo Harry Potter svela cosa ha provato leggendo la lettera di Radcliffe
Il ‘nuovo’ Harry Potter ringrazia il vecchio: Dominic McLaughlin, interprete del maghetto più famos... ► cinemaserietv.it
Italia Mongolia: Mattarella riceve presidente Khurelsukh Ukhnaa, 'sintonia su principi e valori'
Roma, 1 dic. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirina... ► iltempo.it
Draghi al Politecnico di Milano: “Senza sviluppo dell’AI, l’Europa rischia la stagnazione”
Milano, 1 dicembre 2025 – L’intelligenza artificiale sarà decisiva per la crescita nei prossimi ann... ► ilgiorno.it
Verstappen merita di essere collocato allo stesso livello di Senna e Schumacher (Turrini)
Il penultimo appuntamento della stagione 2025 di Formula 1 si è concluso con la vittoria autorevole... ► ilnapolista.it
Mosca risponde a Cavo Dragone: “Da Nato passo irresponsabile che mina sforzi di pace”
Sotto la sollecitazione dei diplomatici dei Paesi dell'Est Europa, la Nato starebbe valutando la po... ► ildifforme.it
Sandokan debutta stasera su Rai 1: il cast, la trama, da quante puntate è composta la serie con Can Yaman
Dopo tanta attesa, Sandokan si prepara finalmente a tornare sul piccolo schermo a partire da stasera... ► movieplayer.it
Qualità della vita 2025 del Sole 24 Ore: Trento prima, chiude Reggio Calabria. Roma sale di 13 posizioni
Pubblicata la classifica della Qualità della vita su 108 province stilata dal Sole 24 Ore. Teste di... ► ilfattoquotidiano.it
?? Le Dichiarazioni di Diego Dalla Palma sul Fine Vita
Diego Dalla Palma: “Ho già organizzato la mia morte con avvocato e un notaio. Sarò da solo, in un l... ► lawebstar.it
Harry Potter, la reazione di Dominic McLaughlin alla lettera di Daniel Radcliffe: "Stavo impazzendo"
L'erede del personaggio principale dei racconti di J.K. Rowling nella serie televisiva di HBO Max ha... ► movieplayer.it
Il testimone cambia versione in udienza: è falsa testimonianza?
Fino alla metà del Novecento il testimone giurava con la mano sulla Bibbia. Un gesto sacro, che ric... ► quifinanza.it
Bertolucci ricorda Pietrangeli: "E' stato il mio primo grande amore"
AGI - "È un gran brutto lunedì. Nicola Pietrangeli è stato il nostro capitano nella prima vittoria ... ► agi.it
Serie B, alle radici del caos Bari: tutti i motivi di un’altra annata no e lo spettro della retrocessione
2025-12-01 14:05:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Andrea Distaso01 dic 2025, 1... ► justcalcio.com