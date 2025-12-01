Il gatto selvatico europeo sull’Appennino L’avvistamento all’interno dell’Oasi Dynamo
Pistoia, 1 dicembre 2025 – Nell’ Oasi Dynamo, riserva naturale affiliata al WWF, situata sulle montagne dell’Appennino pistoiese, è stato avvistato il gatto selvatico europeo. Tra boschi, radure e corsi d’acqua, la riserva ospita un mosaico di habitat integro e diversificato, ideale per numerose specie rare e protette. "La conferma della presenza del gatto selvatico europeo – racconta Giulia Santalmasi, responsabile dei progetti di ricerca, educazione e conservazione di Oasi Dynamo – è il risultato di un lungo lavoro di monitoraggio e collaborazione scientifica, ma anche di una visione che mette la tutela della biodiversità tra gli obiettivi principali della nostra riserva. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il gatto selvatico europeo avvistato sull’Appennino Pistoiese; la specie sta ripopolando la Toscana - facebook.com Vai su Facebook
Il gatto selvatico europeo sull’Appennino. L’avvistamento all’interno dell’Oasi Dynamo - Un risultato rilevante per il territorio e per la tutela della biodiversità regionale, frutto di un lungo ... Secondo msn.com
Documentata presenza gatto selvatico nell'Appennino pistoiese - Documentata la presenza del gatto selvatico europeo (Felis silvestris silvestris) sulle montagne dell'Appennino pistoiese. Riporta ansa.it
Il gatto selvatico europeo vive anche sull'Appennino pistoiese - SAN MARCELLO PITEGLIO: Una reflex trap nell'Oasi Dynamo ha catturato l'immagine di un esemplare che si aggira nella foresta, ben oltre il limite noto di quelle del Casentino ... Si legge su toscanamedianews.it
Avvistato all’Oasi Dynamo il gatto selvatico europeo, la specie sta ripopolando la Toscana - La presenza stabile del gatto selvatico, specie elusiva e protetta, è un indicatore della buona salute degli ecosistemi dell’Appennino ... Da intoscana.it
Avvistato il gatto selvatico europeo: sta ripopolando la Toscana settentrionale - La presenza del gatto selvatico europeo (Felis silvestris silvestris) sulle montagne dell’ Appennino pistoiese non è più soltanto un’ipotesi, ma una certezza documentata. Scrive msn.com
Il gatto selvatico è tornato in Toscana: il «fantasma dei boschi» fotografato sull'Appennino pistoiese - Le prime indicazioni del ritorno di questa specie anche nella nostra regione nel 2022 nell’Oasi Dynamo, riserva naturale affiliata al Wwf. Da corrierefiorentino.corriere.it