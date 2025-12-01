Il gatto selvatico europeo sull’Appennino L’avvistamento all’interno dell’Oasi Dynamo

Pistoia, 1 dicembre 2025 – Nell’ Oasi Dynamo, riserva naturale affiliata al WWF, situata sulle montagne dell’Appennino pistoiese, è stato avvistato il gatto selvatico europeo. Tra boschi, radure e corsi d’acqua, la riserva ospita un mosaico di habitat integro e diversificato, ideale per numerose specie rare e protette. "La conferma della presenza del gatto selvatico europeo – racconta Giulia Santalmasi, responsabile dei progetti di ricerca, educazione e conservazione di Oasi Dynamo – è il risultato di un lungo lavoro di monitoraggio e collaborazione scientifica, ma anche di una visione che mette la tutela della biodiversità tra gli obiettivi principali della nostra riserva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

