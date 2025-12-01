Il Gallo fa paura avanti di rigore Ma Garni regala il pari al Faro

Gallo 1 Faro Coop 1 GALLO: Barbieri, Fratti, Malservisi, Bertasi, Monti, Coraini, Mangherini (22’ st Esposito), Nyezhentsev, Mezzadri (28’ st Cottone), Berto (38’ st Pasquini), Lupusor. A disposizione: Farina, Tucci, Dovesi, Vitali, Franchi, Roncarati. All.: Zambrini. FARO COOP: Gandolfi, Dozzi, Landi, Satalino T., Essoufyani (29’ st Borgognoni), Masinara, Peri (22’ st Olezzi), Dahbi (45’ st Schioppa), Lenzi D., Satalino S., Garni. A disposizione: Pisi, Raimondi, Ferrari, Aldrovandi, Bazzani, Ruzzolini. All.: Zanini. Arbitro: Manzetti di Modena. Reti: 7’ st rig. Mangherini (G), 21’ st Garni (F). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

