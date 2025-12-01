Il fuoco di Olimpia sta arrivando in Italia
Il countdown è partito ai -72. Sono i giorni che separano l'accensione della fiamma olimpica dal suo arrivo nel braciere all'Arco della Pace. Il simbolo dello sport a cinque cerchi.
Il via il 26 novembre, con l'accensione del sacro fuoco a Olimpia. Poi, un viaggio simbolico che tocca tutte le province d'Italia - facebook.com Vai su Facebook
A Olimpia accesa la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026: la cerimonia - L'evento è stato aperto dall'esecuzione degli inni olimpico, italiano e greco davanti ai resti del tempio di Hera a Olimpia ... today.it scrive